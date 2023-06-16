Україна дізналася місцезнаходження 11 полонених, яких РФ передала Угорщині

Україна встановила місцезнаходження полонених захисників, яких утримують на території Угорщини. Мова йде про 11 наших військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Олега Котенко.

"Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених", - повідомив Котенко.

За його словами, наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи.

"Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей", - зауважив Котенко.

Він додав, що до повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Росія передала Угорщині українських військовополонених

Нагадаємо, раніше проінформовані джерела РБК-Україна повідомляли, що Російська православна церква (РПЦ) хоче передати частину українських полонених Угорщині і це рішення не було узгоджене з Україною.

Попередньо йшлося про щонайменше 11 українських військовополонених.

Так, 8 червня в прес-службі РПЦ було опубліковано повідомлення про те, що ця "передача відбулася на прохання угорської сторони". При цьому там не уточнили про яку кількість полонених українців йшла мова. Пізніше в Угорщині підтвердили передачу їм полонених з Росії.

На це одразу відреагували в ГУР МО. Там заявили, що поки не мають підтвердження цій інформації і вона уточнюється. Зокрема, МЗС України зв'язалось з угорськими колегами щодо цього питання.

Пізніше стало відомо, що угорського посла викликали до МЗС України через те, що РПЦ без погодження передала країні групу українських військовополонених.

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