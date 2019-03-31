Омбудсмен посетила Вышинского в СИЗО

Украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила в Киевском СИЗО главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Она сообщила, что жалоб на здоровье у Вышинского нет, однако он ждет на стоматологическую помощь.

"Во время мониторингового визита в Киевский СИЗО посетила камеру Кирилла Вышинского. На мой вопрос, пойдет ли он на выборы, Вышинский ответил, что воспользуется своим конституционным правом", - написала Денисова.

РБК-Украина писало, что Подольский районный суд Киева 26 марта удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая 2019 года.

Кроме того, коллегия судей Подольского районного суда Киева 26 марта назначила к для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на 4 апреля.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.