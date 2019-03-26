ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вышинскому продлили арест

Новости » Общество    26.03.2019 - 16:39
Вышинскому продлили арест
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Суд продлил Кириллу Вышинскому арест до 24 мая

Подольский районный суд Киева 26 марта удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая 2019 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение коллегия суда приняла, рассмотрев ходатайства стороны обвинения. При этом судьи отказали защите в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

В свою очередь защита заявила об отводе коллегии судей, мотивируя свое ходатайство предвзятостью судей. В частности, ходатайство о продлении меры пресечения не обсуждалось участниками процесса. Суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о заявленном защитой отводе коллегии судей.

Напомним, 18 марта Вышинского доставили в Киев в Лукьяновское СИЗО. РБК-Украина писало, что прокуратура Автономной Республики Крым 6 марта 2019 года направила в суд обвинительный акт в отношении Вышинского.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Приговоривший Януковича к 13 годам тюрьмы судья получает угрозы В суд передали дело студента, который устроил резню возле общежития НАУ
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Кирилл ВышинскийСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь