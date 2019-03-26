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Назначена дата рассмотрения дела Вышинского по существу

Новости » Общество    26.03.2019 - 19:06
Назначена дата рассмотрения дела Вышинского по существу
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Коллегия судей Подольского райсуда назначила к рассмотрению по существу уголовное дело на 4 апреля

Коллегия судей Подольского районного суда Киева 26 марта назначила к рассмотрению по существу уголовное дело по обвинению руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на 4 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Сообщается, что такое решение суд принял во вторник по итогам предварительного заседания.

"Назначить судебное рассмотрение по уголовному производству... коллегией судей Подольского районного суда в открытом режиме", - говорится в определении суда.

Первое заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 14:30 4 апреля

Напомним, подольский районный суд Киева 26 марта удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая 2019 года.

Решение коллегия суда приняла, рассмотрев ходатайства стороны обвинения. При этом судьи отказали защите в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

В свою очередь защита заявила об отводе коллегии судей, мотивируя свое ходатайство предвзятостью судей. В частности, ходатайство о продлении меры пресечения не обсуждалось участниками процесса. Суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о заявленном защитой отводе коллегии судей.

18 марта Вышинского доставили в Киев в Лукьяновское СИЗО. РБК-Украина писало, что прокуратура Автономной Республики Крым 6 марта 2019 года направила в суд обвинительный акт в отношении Вышинского.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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