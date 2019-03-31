Омбудсмен посетила Вышинского в СИЗО

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

По ее словам, Вышинский на здоровье не жалуется

Украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила в Киевском СИЗО главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Она сообщила, что жалоб на здоровье у Вышинского нет, однако он ждет на стоматологическую помощь.

"Во время мониторингового визита в Киевский СИЗО посетила камеру Кирилла Вышинского. На мой вопрос, пойдет ли он на выборы, Вышинский ответил, что воспользуется своим конституционным правом", - написала Денисова.

Людмила Денисова во время мониторинга в Киевском СИЗО посетила Кирилла Вышинского Во время мониторингового визита в Киевский СИЗО посетила камеру Кирилла Вышинского. Лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет. Кирилл ждет лишь на стоматологическую помощь. На мой вопрос, пойдет ли он на выборы, Вышинский ответил, что воспользуется своим конституционным правом. Опубликовано Людмилой Денисовой Воскресенье, 31 марта 2019 г.

РБК-Украина писало, что Подольский районный суд Киева 26 марта удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая 2019 года.

Кроме того, коллегия судей Подольского районного суда Киева 26 марта назначила к для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на 4 апреля.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.