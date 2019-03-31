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Омбудсмен відвідала Вишинського в СІЗО

Новини » Суспільство    31.03.2019 - 18:40
Омбудсмен відвідала Вишинського в СІЗО
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

За її словами, Вишинський на здоров'я не скаржиться

Український омбудсмен Людмила Денісова відвідала у Київському СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової. 

Вона повідомила, що скарг на здоров‘я у Вишинського немає, однак він чекає на стоматологічну допомогу.

"Під час моніторингового візиту до Київського СІЗО відвідала камеру Кирила Вишинського. На моє питання, чи піде він на вибори, Вишинський відповів, що скористується своїм конституційним правом", - написала Денісова. 

 
Людмила Денісова під час моніторингу в Київському СІЗО відвідала Кирила Вишинського

Під час моніторингового візиту до Київського СІЗО відвідала камеру Кирила Вишинського. Особисто переконалася, що скарг на здоров‘я в нього немає. Кирило чекає лише на стоматологічну допомогу. На моє питання, чи піде він на вибори, Вишинський відповів, що скористується своїм конституційним правом.

Опубліковано Людмилою Денісовою Неділя, 31 березня 2019 р.

РБК-Україна писало, що Подільський районний суд Києва 26 березня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 24 травня 2019 року

Крім того, колегія суддів Подільського районного суду Києва 26 березня призначила до розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на 4 квітня.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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