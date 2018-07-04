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Интервью

Омбудсмен открыла дело из-за массового отравления детей в лагере "Славутич"

НовостиОбщество    04.07.2018 - 16:55
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

В лагере отравились 12 детей

Уполномоченный Верховоной Рады (ВР) Украины по правам человека Людмила Денисова открыла производство по факту массового отравления детей в детском оздоровительном центре "Славутич". Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Как стало известно, у 12 детей, которые отдыхали в оздоровительном центре "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, диагностировали расстройство желудочно-кишечного тракта, их перевели в медицинский изолятор центра. Один ребенок сейчас находится в крайне тяжелом состоянии и госпитализирован в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет". В рамках производства направлено обращение к председателю Киевской областной государственной администрации относительно создания комиссии и обеспечения надлежащей проверки факта отравления детей", - говорится в сообщении.

Также офисом Уполномоченного направлены запросы в Министерство социальной политики Украины и Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киевской области относительно принятия неотложных мер реагирования в пределах компетенции.

Как отмечается, в офисе омбудсмена уточнили, что этот вопрос теперь находится на личном контроле Денисовой.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние девочки, которая после инцидента с отравлением детей в лагере "Славутич" в Киевской области попала в "Охматдет" и находится в настоящее время в коме, тяжелое, но стабильное.

Также напомним, что в частном детском лагере "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 12 детей отравились йогуртами, которые воспитатели хранили без соблюдения сроков потребления и при высокой температуре.

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Теги публикации: отравление, омбудсмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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