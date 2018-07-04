Отруєння дітей у таборі в Київській області: стала відома причина

Діти отруїлися йогуртами, які вихователі зберігали без дотримання термінів споживання

В приватному дитячому таборі "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області 12 дітей отруїлися йогуртами, які вихователі зберігали без дотримання строків споживання і при високій температурі. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів.

Повідомляється, що фахівці провели санітарно-епідеміологічне розслідування, в ході якого встановили, що 30 червня дітям, згідно меню, видали йогурти з наповнювачем "Злаки" з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких закінчився 1 червня 2018 року. При цьому в той же день тренери вилучили у дітей 26 йогуртів і зберігали їх у власних кімнатах, після чого повернули дітям через добу.

За даними відомства, одна дитина з попереднім діагнозом енцефаліт знаходиться в важкому стані в лікарні "Охматдит", ще 11 в задовільному стані. Десять дітей батьки забрали додому, ще одна дитина залишився в ізоляторі табору.

Нагадаємо, 3 липня в приватному дитячому таборі Переяслав-Хмельницького району Київської області отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі. Прокуратурою Київської області відкрито кримінальне провадження за фактом отруєння дітей.