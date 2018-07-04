Отруєння у дитячому таборі: у МОЗ уточнили інформацію про стан дівчинки в комі

Стан дитини не пов'язаний із отруєнням

Стан дівчинки, яка після інциденту з отруєнням дітей у таборі "Славутич" Київської області потрапила до "Охмадиту" та перебуває наразі у комі, важкий, проте стабільний. Про це йдеться у повідомленні перс-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) у Twitter.

Однак, у Міністерстві уточнили, що стан дитини не пов'язаний із отруєнням.

"Оновлена інформація щодо випадків отруєння дітей в таборі "Славутич". Стан дитини, яка перебуває в НДСЛ "ОХМАДИТ" стабільний, важкий. Він не пов’язаний з отруєнням", - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, стало відомо, що в приватному дитячому таборі "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області 12 дітей отруїлися йогуртами, які вихователі зберігали без дотримання строків споживання і при високій температурі.

Нещодавно у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" розповіли, що стан дитини, яка отруїлася в дитячому таборі в Київській області, вкрай важкий, дівчинка досі перебуває в комі.