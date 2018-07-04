Омбудсмен відкрила справу через масове отруєння дітей у таборі "Славутич"

У таборі отруїлися 12 дітей

Уповноважений Верховоної Ради (ВР) України з прав людини Людмила Денісова відкрила провадження за фактом масового отруєння дітей у дитячому оздоровчому центрі "Славутич". Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Як стало відомо, у 12 дітей, які відпочивали в оздоровчому центрі "Славутич" у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області, діагностували розлад шлунково-кишкового тракту, їх переведено до медичного ізолятора центру. Одна дитина наразі перебуває в край важкому стані та госпіталізована до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". У рамках провадження направлено звернення до голови Київської обласної державної адміністрації щодо створення комісії та забезпечення належної перевірки факту отруєння дітей", - йдеться у повідомленні.

Також офісом Уповноваженого направлено запити до Міністерства соціальної політики України та Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області щодо вжиття негайних заходів реагування в межах компетенції.

Як зазначається, в офісі омбудсмена уточнили, що це питання відтепер перебуває на особистому контролі Денісової.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стан дівчинки, яка після інциденту з отруєнням дітей у таборі "Славутич" Київської області потрапила до "Охмадиту" та перебуває наразі у комі, важкий, проте стабільний.

Також нагадаємо, що в приватному дитячому таборі "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області 12 дітей отруїлися йогуртами, які вихователі зберігали без дотримання строків споживання і при високій температурі.