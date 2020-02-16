"Омбудсмен Крыма" рассказала о состоянии задержанных рыбаков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жалоб от задержанных в Азовском море украинских рыбаков не поступало

Так называемая "омбудсмен Крыма" Лариса Опанасюк заявила, что жалоб от задержанных в Азовском море украинских рыбаков не поступало. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Идет выяснение. Жалоб никаких не поступало. Экипаж судна для выяснения всех обстоятельств правонарушения был задержан на 48 часов. Сообщения об избрании им любой другой меры пресечения не поступали", - заявила Опанасюк.

Напомним, Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. ФСБ опубликовало допрос украинских рыбалок. Еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы.

Имена арестованных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

15 февраля стало известно о захвате украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.