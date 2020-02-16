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"Омбудсмен Криму" розповіла про стан затриманих рибалок

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 15:59
"Омбудсмен Криму" розповіла про стан затриманих рибалок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Скарг від затриманих в Азовському морі українських рибалок не надходило

Так звана "омбудсмен Криму" Лариса Опанасюк заявила, що скарг від затриманих в Азовському морі українських рибалок не надходило. Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

"Йде з'ясування. Скарг ніяких не надходило. Екіпаж судна для з'ясування всіх обставин правопорушення був затриманий на 48 годин. Повідомлення про обрання їм будь-який інший запобіжний захід не надходили", - заявила Опанасюк.

Нагадаємо, Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох українських рибалок, захоплених російськими прикордонниками в Азовському морі за незаконний вилов риби. ФСБ опублікувало допит українських рибалок. Ще троє з чотирьох українських рибалок, захоплених напередодні в Азовському морі російськими прикордонниками, визнали факт незаконного вилову риби.

Імена заарештованих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджі і Максим Терехов. Всі троє українців заявили, що претензій до російських прикордонників нібито не мають, психологічний і фізичний вплив на них нібито не виявлялося.

15 лютого стало відомо про захоплення українських рибалок біля берегів окупованого Криму. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибалок утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 одиниць камбали-калкана.

РФ офіційно не інформувала Україну про причини затримання судна в Азовському морі ФСБ опублікувала відео допиту українських рибалок
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