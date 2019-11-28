Омбудсмен Чехии будет помогать трудовым мигрантам из Украины

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова договорилась с чешским омбудсменом Анной Шабатовою, что трудовые мигранты из Украины, смогут обращаться к ней по вопросам нарушения их прав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Сообщается, что граждане Украины из числа трудовых мигрантов, могут обращаться к Омбудсмену Чешской Республики по вопросам нарушения их прав.

"Сообщила о беспокойстве, вызванном информацией о нарушениях прав наших граждан со стороны недобросовестных работодателей и посредников, факты нарушения в отношении украинцев трудового права, недостойных условий проживания", - написала Денисова.

Также добавила, что подробную информацию для трудовых мигрантов из Украины по каким координатам можно обращаться будет размещено на сайте Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, а также в генконсульствах Чехии в Киеве и Львове.

Отметим, что Денисова совершила рабочий визит в Чешскую Республику и встретилась с чешским омбудсменом Анной Шабатовою.

Напомним, в Польше по состоянию на сегодняшний день работают почти 900 тыс. украинцев. Заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Польши разработало законопроект, который упрощает трудоустройство для врачей из стран, не входящих в состав Евросоюза, в частности из Украины.