Омбудсмен Чехії допомагатиме трудовим мігрантам з України

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова домовилась з чеським омбудсменом Анною Шабатовою, що трудові мігранти з України, зможуть звертатись до неї щодо питань порушення їх прав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової в Facebook.

Зазначається, що громадяни України з-поміж трудових мігрантів, можуть звертатись до Омбудсмана Чеської Республіки щодо питань порушення їх прав.

"Повідомила про занепокоєння, викликане інформацією про порушення прав наших громадян з боку недобросовісних працедавців і посередників, факти порушення щодо українців трудового права, негідних умов проживання", - написала Денісова.

Також додала, що детальну інформацію для трудових мігрантів з України за якими координатами можна звертатись буде розміщено на сайті Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, а також в генконсульствах Чехії в Києві та Львові.

Зазначимо, що Денісова здійснила робочий візит до Чеської Республіки та зустрілася з чеським омбудсменом Анною Шабатовою.

Нагадаємо, у Польщі станом на сьогоднішній день працюють майже 900 тис. українців. Заступник директора Департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський заявив, що в польській економіці вже більше 1 мільйона ефективно зайнятих іммігрантів.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я Польщі розробило законопроект, який спрощує працевлаштування для лікарів з країн, які не входять до складу Євросоюзу, зокрема з України.