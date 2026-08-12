У Оманській затоці США атакували судно, яке намагалося прорвати блокаду Ірану

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило, що атакувало судно Vela Nova під прапором Панами, яке намагалося порушити американську блокаду Ірану в Оманській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CENTCOM у соцмережі X.

За даними CENTCOM, вантажне судно Vela Nova намагалося пройти через Оманську затоку в напрямку іранського порту, порушуючи чинну американську блокаду проти Ірану. Гелікоптер MH-60 ВМС США випустив дві ракети Hellfire по машинному відсіку судна після того, як цивільний екіпаж не відреагував на кілька попереджень від американських сил. За словами командування, судно більше не рухається у бік Ірану. Станом на 11 серпня, за даними CENTCOM, американські сили загалом перенаправили 55 суден, які намагалися обійти блокаду, вивели з ладу три судна, що відмовилися підкорятися, і піднялися на борт ще двох суден для перевірки.