В Оманском заливе США атаковали судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана

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Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что атаковало судно Vela Nova под флагом Панамы, пытавшееся нарушить американскую блокаду Ирана в Оманском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление CENTCOM в соцсети X.

По данным CENTCOM, грузовое судно Vela Nova пыталось пройти через Оманский залив в направлении иранского порта, нарушая действующую американскую блокаду против Ирана. Вертолет MH-60 ВМС США выпустил две ракеты Hellfire по машинному отсеку судна после того, как гражданский экипаж не отреагировал на несколько предупреждений от американских сил. По словам командования, судно больше не двигается в сторону Ирана. По состоянию на 11 августа, по данным CENTCOM, американские силы в целом перенаправили 55 судов, пытавшихся обойти блокаду, вывели из строя три отказавшихся подчиняться суда и поднялись на борт еще двух судов для проверки.