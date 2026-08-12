В Оманском заливе США атаковали судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что атаковало судно Vela Nova под флагом Панамы, пытавшееся нарушить американскую блокаду Ирана в Оманском заливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление CENTCOM в соцсети X.
По данным CENTCOM, грузовое судно Vela Nova пыталось пройти через Оманский залив в направлении иранского порта, нарушая действующую американскую блокаду против Ирана.
Вертолет MH-60 ВМС США выпустил две ракеты Hellfire по машинному отсеку судна после того, как гражданский экипаж не отреагировал на несколько предупреждений от американских сил. По словам командования, судно больше не двигается в сторону Ирана.
По состоянию на 11 августа, по данным CENTCOM, американские силы в целом перенаправили 55 судов, пытавшихся обойти блокаду, вывели из строя три отказавшихся подчиняться суда и поднялись на борт еще двух судов для проверки.
Ранее в этом месяце Иран выдвинул новые требования для открытия Ормузского пролива - в Тегеране заявили, что даже соглашение с Оманом о контроле над проливом не будет достаточным без выполнения ряда условий со стороны США.
Между тем, Сенат США не поддержал требование Трампа выделить около 70 млрд долларов на военные расходы для боевых действий против Ирана, хотя и принял временное финансирование правительства.
Кроме того, по данным СМИ, у Трампа возник конфликт с главой Пентагона Питом Гегсетом из-за нехватки ракет в США на фоне войны с Ираном - президент требовал объяснений, почему его не проинформировали о проблеме заранее.