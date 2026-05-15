У Оманській затоці атакували та потопили індійське судно

03:37 15.05.2026 Пт
2 хв
Хто стоїть за нападом на індійське судно
aimg Катерина Коваль
У Оманській затоці атакували та потопили індійське судно Фото: корабель в Ормузькій протоці (Getty Images)
Індійське механізоване вітрильне судно Haji Ali атаковане і потоплене в Оманській затоці. Усіх 14 членів екіпажу врятувала берегова охорона Оману. Індія засудила напад і назвала його "неприйнятним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Що сталося

Судно Haji Ali атакували під час переходу з Сомалі до Шарджі - його підпалили, після чого воно затонуло. Індійська влада не назвала відповідальних за напад. Екіпаж врятований береговою охороною Оману.

Речник МЗС Індії Рандхір Джасівал засудив атаки на комерційні судна та цивільні екіпажі і закликав уникати обмежень судноплавства.

Контекст

Інцидент стався на тлі загострення напруги між США, Ізраїлем та Іраном у Перській затоці та Ормузькій протоці. Через протоку проходить близько п'ятої частини світового видобутку нафти і зрідженого газу - закриття цього маршруту вже спровокувало зростання цін на паливо в усьому світі.

Напередодні саміту Дональд Трамп заявив, що планує провести з головою КНР Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну в Ірані, а головною темою зустрічі назвав торгівлю.

Як повідомляло РБК-Україна, китайські компанії обговорювали з Іраном можливий продаж зброї, плануючи відправити її через треті країни, щоб приховати походження. Пекін подібні звинувачення раніше заперечував.

