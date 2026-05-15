В Оманском заливе атаковали и потопили индийское судно
Индийское механизированное парусное судно Haji Ali атаковано и потоплено в Оманском заливе. Всех 14 членов экипажа спасла береговая охрана Омана. Индия осудила нападение и назвала его "неприемлемым".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Что произошло
Судно Haji Ali атаковали во время перехода из Сомали в Шарджу - его подожгли, после чего оно затонуло. Индийские власти не назвали ответственных за нападение. Экипаж спасен береговой охраной Омана.
Представитель МИД Индии Рандхир Джасивал осудил атаки на коммерческие суда и гражданские экипажи и призвал избегать ограничений судоходства.
Контекст
Инцидент произошел на фоне обострения напряжения между США, Израилем и Ираном в Персидском заливе и Ормузском проливе. Через пролив проходит около пятой части мировой добычи нефти и сжиженного газа - закрытие этого маршрута уже спровоцировало рост цен на топливо во всем мире.
Накануне саммита Дональд Трамп заявил, что планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне в Иране, а главной темой встречи назвал торговлю.
Как сообщало РБК-Украина, китайские компании обсуждали с Ираном возможную продажу оружия, планируя отправить его через третьи страны, чтобы скрыть происхождение. Пекин подобные обвинения ранее отрицал.