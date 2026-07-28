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Оман у переговорах з Іраном сподівається відновити судноплавство в Ормузькій протоці, - Bloomberg

01:30 28.07.2026 Вт
2 хв
Що відомо про переговори між Оманом та Іраном?
aimg Едуард Ткач
Фото: в Омані розраховують на позитивні заяви вже найближчими днями (Getty Images)

Переговорники Омана та Ірану продовжують вести переговори у спробі досягти угоди про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Оманська сторона сподівається на позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, переговори між сторонами продовжуються після того, що зустріч була на вихідних у Тегерані. Два співрозмовники розповіли, що одна із пропозицій полягає в тому, щоб відкрити так званий "середній прохід" через Ормузьку протоку.

Вони зазначають, що османські переговорники оптимістично налаштовані і сподіваються, що найближчими днями зможуть зробити заяву про прогрес. При цьому вони не гарантують, що це станеться.

Також джерела повідомили, що у протоці, ймовірно, встановлені морські міни, які сховав Іраном. Тому перш ніж судна зможуть регулярно користуватися протокою, її, можливо, доведеться розмінувати.

Зокрема, Великобританія, Франція та інші європейські країни заявили, що можуть очолити роботи з розмінування, але після того, як це стане безпечно.

Крім цього, джерела зазначили, що успішна угода дозволяє Ірану та США відновити переговори про припинення війни.

Bloomberg зазначає, що з п'ятниці обидві сторони призупинили зіткнення між собою, а президент США Дональд Трамп у свою чергу сказав, що хоче дати шанс дипломатії.

Але незважаючи на затишшя, через Ормузьку протоку практично не ходять судна, принаймні з включеними пристроями позиціонування.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у понеділок 27 липня президент США Дональд Трамп заявив, що США не виключають позитивного розвитку переговорів з Іраном, але водночас Вашингтон готується до альтернативного сценарію, якщо домовитися не вдасться.

Як стверджує Трамп, Іран запропонував провести нову зустріч як через посередників, так і напряму.

Однак у Тегерані заперечують подібні заяви та кажуть, що не просили відновити переговори. Також Іран продовжує наполягати на тому, що протока під їхнім контролем.

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Сполучені Штати АмерикиІранОманОрмузька протока