Оман в переговорах с Ираном надеется возобновить судоходство в Ормузском проливе, - Bloomberg

По словам источников, переговоры между сторонами продолжаются после того, встреча была на выходных в Тегеране. Два собеседника рассказали, что одно из предложений заключается в том, чтобы открыть так называемый "средний проход" через Ормузский пролив.

Они отмечают, что османские переговорщики настроены оптимистично и надеются, что в ближайшие дни смогут сделать заявление о прогрессе. При этом они не гарантируют, что это произойдет.

Также источники сообщили, что в проливе, вероятно, установлены морские мины, которые спрятал Ираном. Поэтому прежде чем суда смогут регулярно пользоваться проливом, его, возможно, придется разминировать.

В частности, Великобритания, Франция и другие европейские страны заявили, что могут возглавить работы по разминированию, но только после того, как это станет безопасно.

Помимо этого источники отметили, что успешное соглашение позволяет Ирану и США возобновить переговоры о прекращении войны.

Bloomberg отмечает, что с пятницы обе стороны приостановили столкновения между друг другом, а президент США Дональд Трамп в свою очередь сказал, что хочет дать шанс дипломатии.

Но несмотря на затишье, через Ормузский пролив практически не ходят суда, по крайней мере, с включенными устройствами определения местоположения.