RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Оман в переговорах с Ираном надеется возобновить судоходство в Ормузском проливе, - Bloomberg

01:30 28.07.2026 Вт
2 мин
Что известно о переговорах между Оманом и Ираном?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в Омане рассчитывают на позитивные заявления уже в ближайшие дни (Getty Images)

Переговорщики Омана и Ирана продолжают вести переговоры в попытке достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Оманская сторона надеется на позитивный исход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, переговоры между сторонами продолжаются после того, встреча была на выходных в Тегеране. Два собеседника рассказали, что одно из предложений заключается в том, чтобы открыть так называемый "средний проход" через Ормузский пролив.

Они отмечают, что османские переговорщики настроены оптимистично и надеются, что в ближайшие дни смогут сделать заявление о прогрессе. При этом они не гарантируют, что это произойдет.

Также источники сообщили, что в проливе, вероятно, установлены морские мины, которые спрятал Ираном. Поэтому прежде чем суда смогут регулярно пользоваться проливом, его, возможно, придется разминировать.

В частности, Великобритания, Франция и другие европейские страны заявили, что могут возглавить работы по разминированию, но только после того, как это станет безопасно.

Помимо этого источники отметили, что успешное соглашение позволяет Ирану и США возобновить переговоры о прекращении войны.

Bloomberg отмечает, что с пятницы обе стороны приостановили столкновения между друг другом, а президент США Дональд Трамп в свою очередь сказал, что хочет дать шанс дипломатии.

Но несмотря на затишье, через Ормузский пролив практически не ходят суда, по крайней мере, с включенными устройствами определения местоположения.

Что еще важно знать

Напомним, в понедельник 27 июля президент США Дональд Трамп заявил, США не исключают позитивного развития переговоров с Ираном, но в то же время Вашингтон готовится к альтернативному сценарию, если договориться не удастся.

Как утверждает Трамп, Иран предложил провести новую встречу как через посредников, так и напрямую.

Однако в Тегеране отрицают подобные заявления и говорят, что не просили возобновить переговоры. Также Иран продолжает настаивать на том, что пролив под их контролем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранОманОрмузский пролив