Ольвіополь, Порт-Анненталь, Гард. В Раді пропонують перейменувати ще кілька міст України

Український інститут національної пам’яті рекомендує перейменувати ще п'ять міст України. У Верховній Раді зареєструвати нові проекти постанов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні проекти постанов .

Зазначається, що перейменування географічних об’єктів пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Зокрема, місто Первомайськ Миколаївської області пропонують перейменувати на Орлик або Богопіль, які є історичними назвами частин нинішнього міста. А от назву міста Южноукраїнськ хочуть змінити на Гард.

Южне Одеської області пропонують перейменувати в Порт-Анненталь.

У Дніпропетровській області назву міста Павлоград пропонують змінити на Матвіїв, а Павлоградський район на Матвіївський.

Також Синельникове хочуть перейменувати на Ріднопілля, а Синельниківський район у Ріднопільський.