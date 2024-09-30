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Ольвіополь, Порт-Анненталь, Гард. В Раді пропонують перейменувати ще кілька міст України

Україна, Понеділок 30 вересня 2024 21:03
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Ольвіополь, Порт-Анненталь, Гард. В Раді пропонують перейменувати ще кілька міст України Фото: в Раді пропонують перейменувати ще кілька міст України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Український інститут національної пам’яті рекомендує перейменувати ще п'ять міст України. У Верховній Раді зареєструвати нові проекти постанов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні проекти постанов.

Зазначається, що перейменування географічних об’єктів пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Зокрема, місто Первомайськ Миколаївської області пропонують перейменувати на Орлик або Богопіль, які є історичними назвами частин нинішнього міста. А от назву міста Южноукраїнськ хочуть змінити на Гард.

Южне Одеської області пропонують перейменувати в Порт-Анненталь.

У Дніпропетровській області назву міста Павлоград пропонують змінити на Матвіїв, а Павлоградський район на Матвіївський.

Також Синельникове хочуть перейменувати на Ріднопілля, а Синельниківський район у Ріднопільський.

Перейменування населених пунктів в Україні

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала нову постанову про перейменування 327 населених пунктів. Напередодні голосування за попередню постанову провалили.

Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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