Ольвиополь, Порт-Анненталь, Гард. В Раде предлагают переименовать еще несколько городов Украины

Украинский институт национальной памяти рекомендует переименовать еще пять городов Украины. В Верховной Раде зарегистрировались новые проекты постановлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие проекты постановлений .

Отмечается, что переименование географических объектов связано с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

В частности, город Первомайск Николаевской области предлагают переименовать в Орлик или Богополь, которые являются историческими названиями частей нынешнего города. А вот название города Южноукраинск хотят сменить на Гард.

Южное Одесской области предлагают переименовать в Порт-Анненталь.

В Днепропетровской области название города Павлоград предлагают сменить на Матвеев, а Павлоградский район на Матвеевский.

Также Синельниково хотят переименовать в Роднополье, а Синельниковский район в Роднопольский.