Інна Мірошниченко показала стильний образ у сірому костюмі: як його повторити
Юристка та блогерка Інна Мірошниченко поділилася новими фото, на яких продемонструвала актуальний "лук" із сірим брючним костюмом.
Як повторити цей образ і які деталі зробили його трендовим у 2025 році, розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який "лук" вибрала Мірошниченко
Костюм
Колір: класичний сірий відтінок, універсальний і завжди актуальний, який залишається в трендах 2025 року як один із традиційних і базових.
Жакет: він має укорочений крій, а також акцентні плечі. Цей фасон надає образу сучасності. Комір відсутній, що робить виріз більш відкритим і додає легкості.
Штани: вони мають високу посадку і прямий або злегка розширений крій від стегна, що візуально подовжує фігуру.
Топ
Під жакет Інна одягла чорний ліф-топ із глибоким декольте у формі серця. Це надає образу жіночності та грайливості, контрастуючи зі строгістю костюма, і дає змогу делікатно продемонструвати татуювання на грудях.
Аксесуари та деталі
Окуляри: масивна, чорна оправа окулярів надає інтелектуальності та строгості, підкреслюючи професійний бекграунд Інни.
Лаконічні золотисті сережки-підвіски надають трохи витонченого блиску.
Взуття: туфлі глибокого бордового кольору на високих підборах і з гострими носками.
Інна Мірошниченко показала модний лук (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Як повторити образ Інни Мірошниченко
Сірий брючний костюм
Виберіть костюм у класичному сірому відтінку - це базовий колір, який завжди в тренді.
Жакет: зверніть увагу на укорочений фасон з акцентованими плечима. Такий крій надає силуету чіткості та впевненості. Якщо хочете більш стриманий варіант - обирайте приталений жакет з м'якою лінією плечей.
Штани: висока талія і прямий або трохи розкльошений крій візуально подовжують ноги. Важливо, щоб штани добре сідали по фігурі, але не були занадто обтислими.
Топ або корсет
Замість класичної сорочки додайте контраст - чорний топ з відкритим декольте. Це додасть образу жіночності та настрою. У буденному варіанті можна вибрати однотонний топ або майку з тонкими бретелями.
Взуття
Яскравий акцент - бордові на підборах. Вони надають образу кольору, але залишаються елегантними. Якщо шукаєте щось більш універсальне, підійдуть чорні, графітові або бежеві човники.
Аксесуари
Окуляри: масивна темна оправа - чудовий спосіб надати образу інтелектуального настрою.
Сережки: невеликі, витончені, в золотистих тонах - краще обирати мінімалістичні прикраси, які не перевантажують образ.
Сумка: ідеально підійде мініатюрна структурована сумка на короткій ручці або через плече.
Макіяж і зачіска
Легкий макіяж з акцентом на очі або губи, природні брови. Волосся - акуратно укладене або легкі хвилі для м'якшого ефекту.
Дружина Мірошниченка задає тренди (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Вас також може зацікавити
- Які тренчі підійдуть на дощову погоду восени
- Як правильно вибрати шапку, щоб не зіпсувати образ
- Дружина Решетніка показала модний вечірній "лук" у чорному відтінку.