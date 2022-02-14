UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Олимпийскую спортсменку из Китая раскритиковали за использование VPN

Автор: Сергей Пышкин

Олимпийскую спортсменку из Китая Эйлин Гу раскритиковали из-за VPN. Она использует фотоблог Instagram, который недоступен для большинства граждан страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mashable.

С чего все началось?

Во время соревнований в рамках Олимпийских игр в Пекине, фигуристка Чжу И несколько раз упала и набрала наименьшее количество очков. Вследствие этого на девушку обрушилась волна критики со стороны болельщиков якобы она тянет собственную команду назад.

Администрация сервиса микроблогов Weibo удалила критику, а также заблокировала аккаунты пользователей. В поддержку Чжу И выступили её коллеги, в том числе и Эйлин Гу, которая выиграла для Китая первую золотую медаль в рамках соревнований по фристайлу.

Гу опубликовала свою поддержку в Instagram, который заблокирован на территории страны. Девушка отметила, что ее коллега была потрясающей и выразила надежду, что люди смогут принять её ситуацию. Тот факт, что она написала об этом в американском фотоблоге - вызвал очередную критику со стороны граждан Китая.

Один из пользователей поинтересовался у Гу, как ей удается использовать Instagram. После того как она рассказала о бесплатном VPN-приложении в App Store - скриншот их переписки быстро распространился в Weibo. Пользователей сервиса микроблогов возмутило то, что Гу имеет доступ к приложению благодаря своим корням (девушка родилась в США и некоторое время выступала за американскую сборную).

Администрация Weibo также начала чистить упоминания ответа Гу касаемо VPN-приложения.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Китай обвинил США в нежелании брать на себя ответственность за инциденты со спутниками Starlink.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайОлимпиада 2022