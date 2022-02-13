Китай обвинил США в игнорировании ответственности за Starlink
Китай обвинил США в отказе брать на себя ответственность касаемо проблем, которые возникают со спутниками Starlink. Штаты игнорируют запрос страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В прошлом году спутники предпринимателя Илона Маска прошли на опасной близости от китайской космической станции.
"Находясь на орбите, китайские астронавты столкнулись с реальной и неотложной угрозой безопасности. После этого инцидента компетентные органы Китая несколько раз пытались связаться с коллегами из США по электронной почте, но не получили ответа", - заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
По словам Лицзяня, США своим поведением не соответствуют статусу космической державы. Также он отметил угрозу дальнейшего сотрудничества со страной в сфере исследования космоса.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX потерял 40 спутников Starlink из-за магнитных бурь.