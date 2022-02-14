Олімпійську спортсменку з Китаю розкритикували за використання VPN

З чого все почалося?

Під час змагань в рамках Олімпійських ігор в Пекіні, фігуристка Чжу І кілька разів впала і набрала найменшу кількість очок. Внаслідок цього на дівчину обрушилася хвиля критики з боку вболівальників, нібито вона тягне власну команду назад.

Адміністрація сервісу мікроблогів Weibo видалила критику, а також заблокувала акаунти користувачів. У підтримку Чжу І виступили її колеги, в тому числі й Ейлін Гу, яка виграла для Китаю першу золоту медаль в рамках змагань з фристайлу.

Гу опублікувала свою підтримку в Instagram, який заблокований на території країни. Дівчина зазначила, що її колега була приголомшливою і висловила надію, що люди зможуть прийняти її ситуацію. Той факт, що вона написала про це в американському фотоблозі - викликав чергову критику з боку громадян Китаю.

Один з користувачів поцікавився у Гу, як їй вдається використовувати Instagram. Після того як вона розповіла про безкоштовний VPN-додаток в App Store - скриншот їх листування швидко поширився в Weibo. Користувачів сервісу мікроблогів обурило те, що Гу має доступ до додатка завдяки своїм корінням (дівчина народилася в США і деякий час виступала за американську збірну).

Адміністрація Weibo також почала чистити й згадки про VPN-додатки.