На "Олимпийский" не пускают без билета

Всех людей тщательно проверяют полицейские с собаками и металлодетекторами
Проход к НСК "Олимпийский", где сегодня состоятся дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, возможен только при наличии пригласительного или входного билета от одного из кандидатов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Кроме того, "болельщиков" тщательно проверяют полицейские с собаками и металлодетекторами.
Отметим, вторая линия оцепления находится непосредственно на входе в стадион. Тут установлены рамки с металлодетекторами.
Фото: ситуация возле НСК (Влад Красинский/ РБК-Украина)
Напомним, начальник главного Управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители уже начали запускать людей на НСК "Олимпийский".
РБК-Украина писало, что на НСК "Олимпийский" завершили подготовку к сегодняшним дебатам кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. Кроме того, сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах стадиона. На стадионе сегодня будут работать 10 тыс. правоохранителей.