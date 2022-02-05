Олимпийские игры: конькобежка Схаутен стала чемпионкой на 3000 м

Нидерландка Ирэн Схаутен победила на дистанции 3000 м у женщин. Первое персональное "золото" спортсменка оформила с рекордом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
29-летний конькобежка финишировала с результатом три минуты и 56,93 секунды. Это новый олимпийский рекорд.
После Схаутен финишировала представительница Италии Франческа Лоллобриджида. Замкнула тройку призеров канадка Изабель Вайдеман. Украинки в этой дисциплине не выступали.
Зимние Олимпийские игры в Пекине – вторые в карьере Схаутен. В Пхенчхане 4 года назад она завоевала бронзовую медаль в масс-старте.
Отметим, что сегодня первая золотая награда Игр 2022 года досталась норвежке Терезе Йохауг в скиатлоне.
Напомним, что 5 февраля на Олимпийских играх соревнуются и украинцы.
К слову, накануне Олимпиада-2022 официально началась с церемонии открытия.