Олімпійські ігри: ковзанярка Схаутен стала чемпіонкою на 3000 м

Нідерландка Ірен Схаутен перемогла на дистанції 3000 м у жінок. Перше персональне "золото" спортсменка оформила з рекордом.
Про це повідомляє РБК-Україна.
29-річна ковзанярка фінішувала з результатом три хвилини та 56,93 секунди. Це новий олімпійський рекорд.
Після Схаутен фінішувала представниця Італії Франческа Лоллобріджіда. Замкнула трійку призерів канадійка Ізабель Вайдеман. Українки в цій дисципліні не виступали.
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні – другі в кар'єрі Схаутен. У Пхьончхані 4 роки тому вона здобула бронзову медаль у мас-старті.
Відзначимо, що сьогодні перша золота нагорода Ігор 2022 року дісталася норвежці Терезі Йохауг у скіатлоні.
Нагадаємо, що 5 лютого на Олімпійських іграх змагаються й українці.
До слова, напередодні Олімпіада-2022 офіційно розпочалася з церемонії відкриття.