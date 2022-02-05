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Олімпійські ігри: ковзанярка Схаутен стала чемпіонкою на 3000 м

Автор: Антон Федорців

Нідерландка Ірен Схаутен перемогла на дистанції 3000 м у жінок. Перше персональне "золото" спортсменка оформила з рекордом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

29-річна ковзанярка фінішувала з результатом три хвилини та 56,93 секунди. Це новий олімпійський рекорд.

Після Схаутен фінішувала представниця Італії Франческа Лоллобріджіда. Замкнула трійку призерів канадійка Ізабель Вайдеман. Українки в цій дисципліні не виступали.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні – другі в кар'єрі Схаутен. У Пхьончхані 4 роки тому вона здобула бронзову медаль у мас-старті.

Відзначимо, що сьогодні перша золота нагорода Ігор 2022 року дісталася норвежці Терезі Йохауг у скіатлоні.

Нагадаємо, що 5 лютого на Олімпійських іграх змагаються й українці.

До слова, напередодні Олімпіада-2022 офіційно розпочалася з церемонії відкриття.

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Олімпіада