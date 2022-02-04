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Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 5 февраля

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Пекин, Пятница 04 февраля 2022 20:55
Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 5 февраля
Автор: Антон Федорцив

Представители сборной Украины в субботу, 5 февраля, выступят в пяти видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

На старт выйдут 15 украинцев. Они будут соревноваться в горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, санном спорте, лыжных гонках и биатлоне.

Первым в 05:00 выйдет на тренировку в скоростном спуске Иван Ковбаснюк (горнолыжный спорт). В 07:15 начнут квалификацию в прыжках с трамплина Антон Корчук и Евгений Марусяк.

Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 5 февраля

У Елены Стецкив и Юлианны Туницкой будет тренировочный заезд в санном спорте (08:36). Сразу четверо украинок в 09:45 будут соревноваться в скиатлоне – Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Дарья Рублева.

Наконец в 11:00 состоится смешанная эстафета в биатлоне, где сборная Украины выступит в составе из Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Подручного.

Завершат день саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий. Их финальные заезды назначены на 13:10 и 14:50.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

Напомним, что 4 февраля Олимпиада-2022 официально началась с церемонии открытия.

Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимних игр в Пекине.

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