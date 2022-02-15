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Олимпийские игры-2022: женская сборная Канады победила в командной гонке по конькобежному спорту

Автор: Андрей Вырва

Женщины пробежали командную гонку в конькобежном спорте. "Золото" выиграла команда Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финальном забеге соревновались Канада и Япония. Победили канадики, установившие олимпийский рекорд.

Канада – 2:53,44

Япония – 3:04,47

В забеге за "бронзу" приняли участие команды ОКР и Нидерландов. Сборная ОКР осталась без медали, а нидерландки взяли "бронзу".

Нидерланды – 2:56,86

ОКР – 2:58,66

Призеры женской эстафеты:

"золото" – Канада

"серебро" – Япония

"бронза" – Нидерланды

Напомним, что китайский сноубордист Су Имин победил в биг-эйре.

Добавим, что австрийка Анна Гассер завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.

Также напомним, что сборная Норвегии победила в мужской эстафете по биатлону, а Украина финишировала в топ-10.

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