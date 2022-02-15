Олимпийские игры-2022: женская сборная Канады победила в командной гонке по конькобежному спорту

Женщины пробежали командную гонку в конькобежном спорте. "Золото" выиграла команда Канады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финальном забеге соревновались Канада и Япония. Победили канадики, установившие олимпийский рекорд.
Канада – 2:53,44
Япония – 3:04,47
В забеге за "бронзу" приняли участие команды ОКР и Нидерландов. Сборная ОКР осталась без медали, а нидерландки взяли "бронзу".
Нидерланды – 2:56,86
ОКР – 2:58,66
Призеры женской эстафеты:
"золото" – Канада
"серебро" – Япония
"бронза" – Нидерланды
Напомним, что китайский сноубордист Су Имин победил в биг-эйре.
Добавим, что австрийка Анна Гассер завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.
Также напомним, что сборная Норвегии победила в мужской эстафете по биатлону, а Украина финишировала в топ-10.