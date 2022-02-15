Олімпійські ігри-2022: жіноча збірна Канади перемогла в командній гонці з ковзанярського спорту

Жінки пробігли командну гонку в ковзанярському спорті. "Золото" виграла команда Канади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У фінальному забігу змагались Канада та Японія. Перемогли канадіїки, які встановили олімпійський рекорд.
Канада – 2:53,44
Японія – 3:04,47
В забігу за "бронзу" взяли участь команди ОКР та Нідерландів. Збірна ОКР залишилась без медалі, а нідерландки взяли "бронзу".
Нідерланди – 2:56,86
ОКР – 2:58,66
Призери жіночої естафети:
"золото" – Канада
"срібло" – Японія
"бронза" – Нідерланди
Нагадаємо, що китайський сноубордист Су Їмін переміг у біг-ейрі.
Додамо, що австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.
Також нагадаємо, що збірна Норвегії перемогла в чоловічій естафеті з біатлону, а Україна фінішувала в топ-10.