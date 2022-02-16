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Олимпийские игры-2022: мужская сборная Канады выиграла эстафету в шорт-треке

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде прошла мужская эстафета в шорт-треке. Победу одержала сборная Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финале соревновались пять сильнейших сборных: Италия, Китай, команда ОКР, Канада и Южная Корея.

Золотые награды выиграла сборная Канады На финише они опередили Южную Корею. Третье место заняла сборная Италии.

Результаты эстафеты 5000 м:

  1. Канада – 6:41,257
  2. Южная Корея – 6:41,679
  3. Италия – 6:43,431

Напомним, что Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022. Александр Абраменко выиграл "серебро" в лыжной акробатике.

Добавим, что норвежцы выиграли олимпийское золото в командном лыжном спринте среди мужчин.

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