Олімпійські ігри-2022: чоловіча збірна Канади виграла естафету в шорт-треці

На Олімпіаді відбулася чоловіча естафета в шорт-треці. Перемогу здобула збірна Канади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У фіналі змагалося п’ять найсильніших збірних: Італія, Китай, команда ОКР, Канада та Південна Корея.
Золоті нагороди виграла збірна Канади. На фініші вони випередили Південну Корею. Третє місце зайняла збірна Італії.
Результати естафети 5000 м:
Нагадаємо, що Україна здобула першу медаль на Олімпіаді-2022. Олександр Абраменко виграв "срібло" в лижній акробатиці.
Додамо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.