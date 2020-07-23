Олимпийские игры в 2021 году могут пройти без зрителей

Фото: Олимпиада-2020 может пройти без зрителей (facebook.com/tokyo2020)

МОК рассматривает такую возможность

Летние Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год, могут пройти без зрителей. Такой вариант развития событий рассматривает Международный олимпийский комитет (МОК).

Об этом рассказал глава организации Томас Бах в интервью телеканалу NHK.

Он отметил, что подобные меры могут быть необходимы для обеспечения безопасности в новых условиях. При этом он добавил, что подготавливаются различные сценарии.

"Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать нужные меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях", - рассказал Бах.

Также президент МОК подчеркнул, что спортсмены столкнулись с рядом проблем при тренировках, поскольку они не знают, когда возобновится спортивный сезон и в какой момент им необходимо выйти на пик формы. Ситуацию также осложняют ограничения на перемещения из-за закрытых границ, подчеркнул глава МОК.

Ранее Бах заявлял, что Олимпиада в Токио повторно перенесена не будет и допустил возможность отмены соревнований.

Напомним, глава оргкомитета Игр в Токио Есиро Мори заявил, что разработка вакцин и методов лечения COVID-19 будет ключевым фактором при принятии решения о проведении соревнований.

Планируется, что Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.