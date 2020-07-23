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Олімпійські ігри в 2021 році можуть пройти без глядачів

Токіо, Четвер 23 липня 2020 11:08
Олімпійські ігри в 2021 році можуть пройти без глядачів
Фото: Олімпіади-2020 може пройти без глядачів (facebook.com/tokyo2020)
Автор: Вера Олейник

МОК розглядає таку можливість

Літні Олімпійські ігри в Токіо, які через пандемію коронавірусу були перенесені на 2021 рік, можуть пройти без глядачів. Такий варіант розвитку подій розглядає Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Про це розповів голова організації Томас Бах в інтерв'ю телеканалу NHK.

Він зазначив, що подібні заходи можуть бути необхідні для забезпечення безпеки в нових умовах. При цьому він додав, що готуються різні сценарії.

"Ніхто не хоче, щоб вони пройшли без глядачів. Однак ми готові приймати необхідні заходи, щоб провести Олімпіаду в безпечних умовах", - розповів Бах.

Також президент МОК підкреслив, що спортсмени зіткнулися з низкою проблем при тренуваннях, оскільки вони не знають, коли відновиться спортивний сезон і в який момент їм необхідно вийти на пік форми. Ситуацію також ускладнюють обмеження на переміщення через закриті кордони, підкреслив глава Міжнародного олімпійського комітету.

Раніше Бах заявляв, що Олімпіада в Токіо повторно перенесена не буде і допустив можливість скасування змагань.

Нагадаємо, глава оргкомітету Ігор в Токіо Есіро Морі заявив, що розробка вакцин і методів лікування COVID-19 буде ключовим фактором при прийнятті рішення про проведення змагань.

Планується, що Олімпіада-2020 пройде в Токіо з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

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