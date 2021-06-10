Олимпийские игры-2020: в Токио начинают массовую вакцинацию молодых людей

Главный центр вакцинации от коронавируса в японской столице Токио начнет запись на вакцинацию людей моложе 65 лет с 12 июня. Сейчас страна усиливает кампанию по вакцинации перед Олимпийскими играми-2020, которые начнутся в следующем месяце.

Об этом сообщает Reuters .

Открытие вакцинации для большинства граждан может помочь правительству снизить озабоченность по поводу неготовности принять десятки тысяч иностранных спортсменов и олимпийских чиновников.

Япония начала вакцинацию передовых медицинских работников и пожилых людей в феврале, но медленный темп по сравнению с другими крупными промышленно развитыми странами вызвал призывы к повторной отсрочке или отмене игр в Токио.

Ответственность за прививки в основном наложена на местные органы здравоохранения.

Центр вакцинации в Токио с субботы начнет записывать людей на вакцинацию. Также существует вариант записи онлайн.

Премьер-министр Йошихиде Суга заявил в среду, что Япония намерена закончить вакцинацию всех желающих до октября-ноября. Для этого может потребоваться около 1 миллиона уколов в день.