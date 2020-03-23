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Олимпийские игры 2020 перенесли из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 20:15
Олимпийские игры 2020 перенесли из-за коронавируса
Иллюстративное фото (olympic.org)

Олимпиада будет перенесена на 2021 год

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание USA Today.

По его словам, Олимпиада будет перенесена на 2021 год, а детали переноса Олимпиады будут проработаны в ближайшие четыре недели.

"Основываясь на той информации, которая есть у МОК, было принято решение о переносе Олимпиады. Детали пока не сообщаются, но одно известно наверняка - Игры не начнутся 24 июля 2020 года", сообщил Паунд.

Напомним, сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.

Также Организационный комитет "Токио-2020" приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 из-за угрозы распространения коронавируса.

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