Олімпійські ігри 2020 перенесли через коронавірус

Ілюстративне фото (olympic.org)

Олімпіада буде перенесена на 2021 рік

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд заявив, що Олімпійські ігри 2020 року в Токіо будуть перенесені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання USA Today.

За його словами, Олімпіада буде перенесена на 2021 рік, а деталі перенесення Олімпіади будуть опрацьовані в найближчі чотири тижні.

"Грунтуючись на тій інформації, яка є у МОК, було прийнято рішення про перенесення Олімпіади. Деталі поки не повідомляються, але одне відомо напевно - Ігри не почнуться 24 липня 2020 року", повідомив Паунд.

Нагадаємо, одразу дві країни, Австралія та Канада, відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якщо вони відбудуться влітку 2020 року.

Також Організаційний комітет "Токіо-2020" приступив до розробки альтернативних сценаріїв проведення Олімпійських ігор 2020 через загрозу поширення коронавірусу.