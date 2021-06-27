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Олимпийская чемпионка Серена Уильямс не выступит на Играх в Токио

Автор: РБК-Украина

Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс не выступит на Играх в Токио. Она решила пропустить Олимпиаду.

Об этом она заявила на пресс-конференции, передает ESPN.

"Меня нет в олимпийском списке, насколько мне известно. А если и есть, то меня там не должно быть", - заявила Уильямс.

По ее словам, она не хочет ехать на Олимпиаду и приняла это решение по нескольким причинам.

Отметим, Уильямс выиграла "золото" на Играх в Лондоне, победив в финале россиянку Марию Шарапову. Еще три медали она взяла в Сиднее (2000), Пекине (2008) и Лондоне (2012) в парном разряде, выступая с сестрой Винус Уильямс.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Даяну Ястремскую оправдали по делу об умышленном употреблении допинга, и она сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

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ТеннисОлимпиадаСерена Уильямс