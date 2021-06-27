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Олімпійська чемпіонка Серена Вільямс не виступить на Іграх в Токіо

Автор: РБК-Україна

Чотириразова олімпійська чемпіонка з тенісу Серена Вільямс не виступить на Іграх в Токіо. Вона вирішила пропустити Олімпіаду.

Про це вона заявила на прес-конференції, передає ESPN.

"Мене немає в олімпійському списку, наскільки мені відомо. А якщо і є, то мене там не має бути", - заявила Вільямс.

За її словами, вона не хоче їхати на Олімпіаду і прийняла це рішення з кількох причин.

Відзначимо, Вільямс виграла "золото" на Іграх в Лондоні, перемігши у фіналі росіянку Марію Шарапову. Ще три медалі вона взяла в Сіднеї (2000), Пекіні (2008) і Лондоні (2012) в парному розряді, виступаючи з сестрою Вінус Вільямс.

Олімпійські ігри в Токіо стартують 23 липня і завершаться 8 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українську тенісистку Даяну Ястремську виправдали у справі про умисне вживання допінгу, і вона зможе виступити на Олімпіаді в Токіо.

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