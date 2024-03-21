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Олімпійська збірна України дізналася календар матчів Ігор-2024

Фото: Руслан Ротань з підопічними (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України отримала графік поєдинків на груповому етапі футбольного турніру Олімпіади 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" потрапили до групи B. Там суперниками команди Руслана Ротаня будуть Аргентина, Марокко та представник Азії, де кваліфікація завершиться в травні.

У стартовому турі збірна України 24 липня зустрінеться з азійською командою. Матч прийме Ліон. Натомість 27 липня хлопці Ротаня протистоятимуть олімпійцям Марокко в Сент-Етьєні. У фінальному турі "синьо-жовті" зіграють проти аргентинців у Ліоні (30 липня).

У чвертьфінал Олімпіади вийдуть дві найкращі команди квартету. На Ігри-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом.

Графік матчів олімпійської збірної України:

  • Представник Азії – Україна, 24 липня, 20:00
  • Україна – Марокко, 27 липня, 18:00
  • Україна – Аргентина, 30 липня, 18:00

 

Футбольна збірна України вперше виступатиме в літніх Іграх. Олімпійську ліцензію "синьо-жовті" здобули на Євро-2023 серед 21-річних. Там підопічні Руслана Ротаня дійшли до півфіналу, де поступилися Іспанії (1:5).

До слова, вранці підготували анонс поєдинку збірної України проти Боснії у плей-офф за місце на Євро-2024.

Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь національної команди України зі збірною Боснії і Герцеговини.

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Збірна України