Олімпійська збірна України дізналася календар матчів Ігор-2024

"Синьо-жовті" потрапили до групи B. Там суперниками команди Руслана Ротаня будуть Аргентина, Марокко та представник Азії, де кваліфікація завершиться в травні.

У стартовому турі збірна України 24 липня зустрінеться з азійською командою. Матч прийме Ліон. Натомість 27 липня хлопці Ротаня протистоятимуть олімпійцям Марокко в Сент-Етьєні. У фінальному турі "синьо-жовті" зіграють проти аргентинців у Ліоні (30 липня).

У чвертьфінал Олімпіади вийдуть дві найкращі команди квартету. На Ігри-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом.

Графік матчів олімпійської збірної України:

Представник Азії – Україна, 24 липня, 20:00

Україна – Марокко, 27 липня, 18:00

Україна – Аргентина, 30 липня, 18:00

Футбольна збірна України вперше виступатиме в літніх Іграх. Олімпійську ліцензію "синьо-жовті" здобули на Євро-2023 серед 21-річних. Там підопічні Руслана Ротаня дійшли до півфіналу, де поступилися Іспанії (1:5).