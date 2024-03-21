RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпийская сборная Украины узнала календарь матчей Игр-2024

Фото: Руслан Ротань с подопечными (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины получила график матчей на групповом этапе футбольного турнира Олимпиады 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" попали в группу B. Там соперниками команды Руслана Ротаня будут Аргентина, Марокко и представитель Азии, где квалификация завершится в мае.

В стартовом туре сборная Украины 24 июля встретится с азиатской командой. Матч примет Лион. В свою очередь 27 июля ребята Ротаня будут противостоять олимпийцам Марокко в Сент-Этьене. В финальном туре "сине-желтые" сыграют против аргентинцев в Лионе (30 июля).

В четвертьфинал Олимпиады выйдут две лучшие команды квартета. На Игры-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и младше. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

График матчей олимпийской сборной Украины:

  • Представитель Азии – Украина, 24 июля, 20:00
  • Украина – Марокко, 27 июля, 18:00
  • Украина – Аргентина, 30 июля, 18:00

 

Футбольная сборная Украины впервые будет выступать в летних Играх. Олимпийскую лицензию "сине-желтые" получили на Евро-2023 среди 21-летних. Там подопечные Руслана Ротаня дошли до полуфинала, где уступили Испании (1:5).

К слову, утром подготовили анонс поединка сборной Украины против Боснии в плей-офф за место на Евро-2024.

Напомним, ранее вспомнили историю противостояний национальной команды Украины со сборной Боснии и Герцеговины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины