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ФФУ переименована в Украинскую ассоциацию футбола

Новости » Спорт    17.05.2019 - 16:04
ФФУ переименована в Украинскую ассоциацию футбола
Фото: ФФУ официально переименована (ffu.ua)

Организация получила новое название

Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на конгрессе, который прошел в Запорожье 17 мая.

Отмечается, что сделано это в рамках ребрендинга. Теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, где буквы означают UA - Украина и F - футбол. 

Эта идея получила одобрение и поддержку от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, УЕФА вынес решение по делу о натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса и его выступлений за сборную Украины.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган организации отклонил протест соперников украинской национальной команды в отборе на Евро-2020 - Федераций футбола Люксембурга и Португалии.

В ФФУ прокомментировали ситуацию с натурализацией Мораеса Украинские арбитры будут работать на отборочном матче Евро-2020
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