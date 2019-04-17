Шевчук решил покинуть пост главного тренера "Олимпика"

Фото: Вячеслав Шевчук (facebook.com/fcolympicdonetsk)

Это был его дебют в тренерской карьере

Главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук решил прекратить сотрудничество с донецким клубом. Об этом информировал генеральный директор клуба Алексей Антонов, передает footballua.tv.

Отмечается, что такое решение руководство клуба и специалист приняли накануне. Основная причина отставки Шевчука - неудовлетворительные результаты. Уйти - это инициатива самого тренера, который не видит выхода из кризиса.

Сегодня, 17 апреля, Шевчук проведет последнюю тренировку в качестве главного тренера "Олимпика", после чего попрощается с футболистами. Замену тренеру в клубе пока не нашли. Скорее всего, исполнять обязанности будет помощник Шевчука Антон Дьяченко.

Шевчук возглавил дончан в начале октября 2018 года. Это его дебют в тренерской карьере.

Под руководством 39-летнего специалиста "Олимпик" не сумел пробиться в топ-6 по итогам первой части сезона. На данный момент команда находится на 10 месте (зона переходных матчей) турнирной таблицы УПЛ.

Шевчук известен прежде всего выступлениями за донецкий "Шахтер" в 2000/01 годах, а также с 2005 по 2016 год. В общей сложности сыграл за "горняков" 162 матча, забив 4 гола. Также на его счету 54 матча за сборную Украины.