"Олимпик" уволил главного тренера после серии поражений в УПЛ

"Олимпик" прекратил сотрудничество с главным тренером Жулио Сезаром. Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

Решение об отставке бразильца и его тренерского штаба президент клуба Владислав Гельзин принял сразу после поражения от "Карпат" (1:3). Вместе с Жулио Сезаром в отставку отправлены и его ассистенты - Хавьер Луруэнья и Кирилл Куренко.

В четырех стартовых матчах УПЛ команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела четыре поражения с разницей мячей 2:8. Как результат - последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

О том, кто станет новым главным тренером "Олимпика" будет известно в ближайшие дни. Однако отмечается, что переговоры с другим иностранным специалистом находятся на продвинутой стадии.

40-летний Жулио Сезар возглавил "Олимпик" 6 июля. В качестве футболиста защищал цвета почти двух десятков клубов, самыми известными из которых стали "Вальядолид", "Реал", "Милан", "Реал Сосьедад", "Бенфика" и "Олимпиакос".

Напомним, "Олимпик" подал иск в Спортивный арбитражный суд против УАФ.