"Олимпик" подписал сенегальского форварда Дийе

Фото: Дийе стал игроком "Олимпика" (olimpik.com.ua)

Контракт подписан сроком до конца 2022 года

Донецкий "Олимпик" пополнил свой состав еще одним новым футболистом. Как сообщается на сайте "олимпийцев", новичком стал сенегальский нападающий Матар Дийе.

Контракт с игроком подписан сроком до конца 2022 года. Отмечается, что 21-летний центрфорвард способен сыграть и на фланге атаки.

Последним клубом сенегальца был "Эсте" из итальянской Серии D. Также поиграл в итальянской Примавере за "Виченцу", "Торино" и "Ювентус". С последними выигрывал Кубок Виареджо.

Дончане первую половину сезона завершили на девятом месте в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, недавно луганская "Заря" оформила сразу два трансфера, подписав защитника "Мариуполя" Максима Белого и нападающего "Синджелича" Неманью Ивановича.