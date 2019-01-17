ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Олимпик" подписал сенегальского форварда Дийе

Новости » Спорт    17.01.2019 - 09:47
"Олимпик" подписал сенегальского форварда Дийе
Фото: Дийе стал игроком "Олимпика" (olimpik.com.ua)

Контракт подписан сроком до конца 2022 года

Донецкий "Олимпик" пополнил свой состав еще одним новым футболистом. Как сообщается на сайте "олимпийцев", новичком стал сенегальский нападающий Матар Дийе.

Контракт с игроком подписан сроком до конца 2022 года. Отмечается, что 21-летний центрфорвард способен сыграть и на фланге атаки. 

Последним клубом сенегальца был "Эсте" из итальянской Серии D. Также поиграл в итальянской Примавере за "Виченцу", "Торино" и "Ювентус". С последними выигрывал Кубок Виареджо.

Дончане первую половину сезона завершили на девятом месте в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, недавно луганская "Заря" оформила сразу два трансфера, подписав защитника "Мариуполя" Максима Белого и нападающего "Синджелича" Неманью Ивановича.

"Динамо" объявило о подписании воспитанника "Реала" Соля "Карпаты" получили четыре предложения по трансферу форварда
Новости Украины Чемпионат УкраинытрансферыОлимпикУПЛСенегал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь