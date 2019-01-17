"Олімпік" підписав сенегальського форварда Дійе

Фото: Дійе став гравцем "Олімпіка" (olimpik.com.ua)

Контракт підписаний строком до кінця 2022 року

Донецький "Олімпік" поповнив свій склад ще одним новим футболістом. Як повідомляється на сайті "олімпійців", новачком став сенегальський нападник Матар Дійе.

Контракт з гравцем підписаний терміном до кінця 2022 року. Відзначається, що 21-річний центрфорвард здатний зіграти і на фланзі атаки.

Останнім клубом сенегальця був "Есте" з італійської Серії D. Також пограв в італійській Прімавері за "Виченцу", "Торіно" і "Ювентус". З останніми вигравав Кубок Віареджо.

Донеччани першу половину сезону завершили на дев'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, нещодавно луганська "Зоря" оформила відразу два трансфери, підписавши захисника "Маріуполя" Максима Білого і нападника "Сінджеліча" Неманью Івановича.