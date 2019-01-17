ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Олімпік" підписав сенегальського форварда Дійе

Новини » Спорт    17.01.2019 - 09:47
"Олімпік" підписав сенегальського форварда Дійе
Фото: Дійе став гравцем "Олімпіка" (olimpik.com.ua)

Контракт підписаний строком до кінця 2022 року

Донецький "Олімпік" поповнив свій склад ще одним новим футболістом. Як повідомляється на сайті "олімпійців", новачком став сенегальський нападник Матар Дійе.

Контракт з гравцем підписаний терміном до кінця 2022 року. Відзначається, що 21-річний центрфорвард здатний зіграти і на фланзі атаки.

Останнім клубом сенегальця був "Есте" з італійської Серії D. Також пограв в італійській Прімавері за "Виченцу", "Торіно" і "Ювентус". З останніми вигравав Кубок Віареджо.

Донеччани першу половину сезону завершили на дев'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, нещодавно луганська "Зоря" оформила відразу два трансфери, підписавши захисника "Маріуполя" Максима Білого і нападника "Сінджеліча" Неманью Івановича.

"Динамо" оголосило про підписання вихованця "Реала" Соля "Карпати" отримали чотири пропозиції по трансферу гравця
Новини України Чемпионат УкраинытрансферыОлимпикУПЛСенегал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся