"Заря" усилилась сербским форвардом Ивановичем

Фото: Неманья Иванович (zarya-lugansk.com)

Первая трансферная новость луганчан

"Заря" подписала 21-летнего сербского нападающего Неманья Ивановича. Об этом сообщается на официальном сайте луганского клуба.

Футболист является воспитанником "Црвены Звезды". Последним его клубом стал белградский "Синджелич", в составе которого за четыре сезона форвард провел 80 матчей, забил 20 голов и сделал один ассист. Также на его счету 3 матча за сборную Сербии U-17.

Контракт с 21-летним сербом подписан сроком на два года. Он будет выступать под 8 номером.

Также двухлетний контракт с "Зарей" подписал защитник Максим Белый, который уже играл в луганской команде начиная с сезона 2011/12 до 2014/15. За это время в футболке "черно-белых" он провел 98 матчей и забил 4 мяча.

После этого 29-летний защитник выступал в "Хайдуке", "Анжи" и "Мариуполе". Вернувшись команду, Максим выбрал для себя 25 игровой номер.

Напомним, центральный защитник "Зари" Александр Сваток, в активе которого есть вызов в национальную сборную Украины, переведен в дубль и, скорее всего, в дальнейшем работать с основной командой не будет.