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Два футболиста "Олимпика" покинули клуб

Новости » Спорт    28.12.2018 - 13:53
Два футболиста "Олимпика" покинули клуб
Фото: Антон Кравченко и Евгений Зубейко (olimpik.com.ua)

В донецком клубе распрощались с защитниками

Два игрока "Олимпика" покидают команду. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, по обоюдному согласию сторон контракты расторгнуты с защитниками Антоном Кравченко и Евгением Зубейко.

Оба футболиста пополнили клуб летом. Для 27-летнего Кравченко это было возвращение в "Олимпик" после полугодичного выступления в Турции. В текущем сезоне Антон сыграл 14 матчей в украинской Премьер-лиге (УПЛ) и забил один гол - в ворота "Карпат" во Львове. Еще одну встречу, защитник провел в Кубке Украины.

Евгений Зубейко в текущем сезоне провел 16 матчей в УПЛ и два - в Кубке Украины. Голов не забивал, но в общей сложности на поле провел 1545 минут.

Первую половину сезона дончане завершили на девятом месте.

Напомним, тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук пропустил последний матч команды в году из-за дисквалификации.

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